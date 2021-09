Noelia recordó el día en que Ninel Conde intentó tirarla de un escenario: “No es una buena persona”

Durante una entrevista, Noelia recordó el día en que Ninel Conde intentó tirarla de un escenario con un codazo. La modelo contó detalles de lo mal que la pasó con la cantante mexicana durante una presentación en vivo en la cual ambas coincidieron.

La cantante, en entrevista con Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, contó que el hecho ocurrió en el año 2008, durante el programa “El Show de los sueños”, transmitido por Televisa, en donde apostaban por el baile y canto, por lo que los equipos estaban conformados por artistas que desempeñaban alguno de los dos roles.

En uno de los programas, la producción decidió rendirle homenaje a Noelia por su larga trayectoria artística , así que todos los concursantes debían participar del espectáculo, pero, al parecer, Ninel Conde no quería formar parte del show.

“Yo estaba como la estrella invitada y me hicieron un homenaje... estaba Mariana Seoane, estaba Priscila... Todos los que estaban participando. Me hacen el homenaje, pero ella no quería, no quiso el ensayo, no quiso nada, ella estaba haciendo berrinches y berrinches, haciéndolo todo difícil”, detalló la intérprete de “En mi mente estás”.

La puertorriqueña contó que la coreografía la habían ensayado con anticipación, pero al momento del show, Ninel Conde trató de hacer que ella sufriera un accidente en pleno espectáculo.

“En el momento en que sabía que yo iba a pasar, ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter. Dime si es una mala intencionada. Ella no es una buena persona y todos los sabemos”, refirió Noelia.