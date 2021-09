Michelle Soifer asistió a conferencias de Daddy Yankee y Karol G previas a los Premios Billboard

Hoy 23 de septiembre se realizará la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, y Micheille Soifer tuvo la oportunidad de participar en las conferencias de estrellas internacionales de la música latina, como Karol G, Daddy Yankee y Natti Natasha, las cuales se realizaron en Miami.

La artista peruana acudió como representante de radio La Zona y la disquera Monumental Music, y fue testigo de la revelación que hizo Karol G sobre que muchas veces el costo de la popularidad tiene que ver con las propuestas indecentes.

“Tengo un momento muy claro cuando era corista de un artista colombiano y encontraba propuestas de personas que me hacían sentir incómoda y dije si esto es el costo de, entonces, no lo quiero y desistí para estudiar diseño gráfico, inglés... La música ya no existía en mi vida”, expresó la intérprete de “Bichota”.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, la locutora nacional colgó videos de declaraciones de intérpretes de la música urbana latina como Daddy Yankee, Karol G, Natti Natasha, entre otros .

“ Estoy muy feliz de estar en una gala donde hay artistas de renombres y que cuenten sus experiencias de cómo se ganaron un nombre en el ámbito musical . Nos inspiran con sus historias”, dijo Michelle sobre su participación en el evento.

Michelle Soifer agradece a radio La Zona y a la disquera Monumental Music por brindarle la oportunidad de ser parte de los Premios Billboard. Foto: captura Instagram.

Recordemos que Micheille Soifer llega a los Premios Billboard luego de haber trabajado en el videoclip “Bye Bye” con Stefano Vieni, el productor de “Kaprichosa” de Danna Paola. Y pese a las restricciones para su reproducción en la plataforma de YouTube Music, la artista nacional se posicionó en el Top 50 con cantantes de la talla de J Balvin, Ozuna, Selena Gomez, Gorillaz, Marc Anthony, entre otros.