Magaly Medina arremete contra EEG por armar show sobre el accidente de Elías Montalvo

Magaly Medina no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra la producción, conductores e integrantes de Esto es guerra por “armar un show” sobre el terrible accidente que sufrió el tiktoker durante un juego. La presentadora cuestionó al programa de América TV por utilizar este mal momento para el chico reality al beneficio del rating.

“Hoy este programa Esto es guerra convirtieron su casi desgracia (en referencia a la caída de Elías) de ayer en la telenovela del día, creo que les ha caído bien este accidente porque lo han utilizado para subir 2 a 3 puntos más de su rating ”, dijo Magaly Medina, quien reveló que América TV la quiere demandar por utilizar las imágenes del accidente en su programa.

“Qué manera de aprovechar su propia desgracia para que les funcione un programa . A mí lo que sí me dio un poco de risa es lo que decía Gian Piero Díaz: ‘No vamos a dejar que dejen entrar comentarios negativos’. ¿Qué no me vas a permitir tú? Se creen la sede del Vaticano”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina comentó que Elías Montalvo no demandaría a Esto es guerra porque, según sus fuentes, el tiktoker es amigo del productor Peter Fajardo.

“Todos hacemos show en televisión, pero eso sí en redes sociales le han hecho (a Elías) un montón de críticas por prestarse al juego de sus compañeros”, comentó la conductora de Magaly TV, la firme.

Cabe resaltar que Elías Montalvo reapareció en Esto es guerra a través de un enlace en vivo y se vivió un momento emotivo en el programa.