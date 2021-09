Johanna San Miguel responde a conductores de Guerreros Puerto Rico

Luego de escuchar el mensaje que les emitieron los conductores de Guerreros Puerto Rico a Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, la conductora y actriz de televisión no se quedó callada y les envió potentes mensajes a los puertorriqueños.

“¿Are you talking to me? O sea, ¿tú me estás hablando a mí?, ¿a mí?”, preguntaba indignada la conductora de Esto es guerra.

José Figueroa, uno de los presentadores de Puerto Rico, se jactaba de ser más educado que los conductores peruanos por saber de memoria sus nombres completos; sin embargo, San Miguel continuó repitiendo que desconocía el suyo.

“Me alegro mucho que sepas mi nombre y apellido, yo no sé el tuyo, tampoco me importa. No me interesa porque no sé quien eres, tu compañera a la que no le dejas hablar absolutamente nada, porque la cortas constantemente, qué diferencia contigo Piero realmente porque acá hay una dupla”, le recriminaba Johanna a Figueroa.

Asimismo, la figura de América insinuaba no temer la presencia del equipo puertorriqueño y le puso un apelativo al conductor de televisión.

“Ponme la fecha, ponme la fecha, ‘cabeza de desodorante’, ponme la fecha. No te metas conmigo porque yo soy una loca horrible, así que si me entero en el hotel en el que estás, ahí en la puerta voy a estar”, ‘amenazaba’ la presentadora, mientras Gian Piero Díaz intentaba calmarla.

“Me encanta que sepas mi nombre, y me encanta no saber el tuyo. Es más cuando vengas acá ni siquiera te voy a decir tu nombre, te voy a decir ‘cabeza de desodorante’, ya está firmado”, acotaba.

“A ver, Puerto Rico, pon la fecha, nosotros aquí te vamos a esperar con todo el corazón, con todo el amor, para que tú veas lo educada que yo puedo ser”, finalizó San Miguel con tono irónico.