Johanna San Miguel: “¿Alguien quiere reencuentro de Pataclaun?”

Johanna San Miguel ha desatado las dudas y euforia entre sus seguidores luego de compartir una foto con dos queridos amigos y un misterioso mensaje en su perfil de Instagram. La también conductora, quien hace poco publicó una imagen besándose con Carlos Carlín, dejó entrever sobre un posible reencuentro con el elenco de Pataclaun.

Como se recuerda, la desaparecida serie fue una de las más exitosas a nivel a nacional en la década de los noventa. Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué fueron los personajes principales.

A pesar de los años, el programa aún causa mucha nostalgia entre los televidentes, quienes suelen pedir a sus protagonistas un reencuentro o algo especial sobre la producción.

PUEDES VER: Carlos Carlín dedica emotivo mensaje a Pataclaun a 23 años de su estreno

Y para alegría de los seguidores, Johanna San Miguel compartió una foto desde su cuenta de Instagram donde se la vio junto a Carlos Carlín y Gonzalo Torres. Además, la publicación estuvo acompañado de un enigmático mensaje.

“ ¿Llegó la hora? ¿Alguien quiere un reencuentro de Pataclaun? ”, escribió Johanna San Miguel, quien en la última edición de Esto es guerra protagonizó un emotivo momento al hablar con Elías Montalvo, el joven que sufrió un accidente en el reality de competencia.

Johanna San Miguel se pronuncia sobre Pataclaun. Foto: captura/Instagram

Wendy Ramos celebró los 23 años de Pataclaun

Pataclaun cumplió 23 años de haberse estrenado el pasado 30 de noviembre. En aquella oportunidad, Wendy Ramos recordó la serie con un peculiar mensaje.

“23 años, veintitrés años. El primer capítulo de Pataclaun salió al aire el 30 de noviembre de 1997, lo ensayamos mil veces, nos tomó varios días grabarlo y no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar. Fue la primera vez que me arriesgué a hacer algo así. Era algo tan diferente y único que la mayoría decía que era una locura, que no iba a funcionar, que estábamos locos por hacer algo tan distinto a lo que se veía en la tele en ese momento. Y funcionó”, dijo en sus redes.