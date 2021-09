Greeicy Rendón no podrá ver a Mike Bahía en los Premios Billboard: “Me bajaron del avión”

La pareja de cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía lleva mucho tiempo separados debido a que trabajan en diferentes países. Los Premios Billboard Latin Music Awards 2021 iban a ser la oportunidad para que vivan un emotivo reencuentro. Sin embargo, este no se podrá dar, pues Estados Unidos le prohibió el ingreso a la intérprete.

A través de Instagram, Greeicy Rendón explicó cómo fue que se enteró que no podrá ir a Miami, donde se llevará a cabo el evento musical este jueves 23 de setiembre.

La colombiana contó que ya estaba preparada para abordar el avión, cuando la detuvieron por haber estado en Europa. Según las restricciones de Estados Unidos, las personas que quieren ingresar al país y vienen desde ese continente deben cumplir con ciertas medidas de bioseguridad para prevenir más contagios de coronavirus.

PUEDES VER La voz Perú: Mike Bahía reveló que Greeicy Rendón tomó la iniciativa con el primer beso

“Tenía una invitación súper linda junto a Mike con los Billboard, íbamos a estar en los premios, iba a presentar, mejor dicho, esta semana iba a ser productiva y llegué al aeropuerto y me bajaron del avión”, expresó la cantante.

Mencionó que ella no tenía conocimiento sobre esas medidas, por lo que consideró que la cancelación de su vuelo fue culpa suya. También lamentó no poder ver a Mike Bahía, quien en varias ocasiones dijo que la extrañaba durante su estadía en Perú, cuando fue jurado de La voz.

“No tenía presente que, como había estado en España, para ir a Estados Unidos no puedes haber estado en Europa y tenía que haber estado mínimo 15 días fuera de Europa para viajar, entonces no pude ir a ver a mi chico, que, además, no veo a Michael hace mucho tiempo. Me dejaron con las uñas, el peinado y la ropa lista”, sostuvo Greeicy Rendón.