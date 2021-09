Farik Grippa rinde homenaje a las mujeres con la canción “A ella”

Luego de su paso por tierras colombianas, a donde viajó para reunirse con productores musicales con el fin de fusionar géneros y colaborar con artistas de ese país, Farik Grippa está de vuelta y ha estrenado su tema “A ella” en todas las plataformas digitales. El artista comentó que se encuentra emocionado, ya que su nuevo lanzamiento viene con un mensaje especial.

El cantante contó que su canción es un homenaje a todas las mujeres. “‘ A ella’ es un tema de homenaje a ese ángel llamado mujer que siempre está en las buenas y en las malas . Es una salsa que estoy seguro encantará y la cantarán a aquella mujer que aman”, explicó el intérprete en un comunicado sobre el tema que fue estrenado el pasado viernes 17 de setiembre en todas sus plataformas digitales y en YouTube.

Sobre su viaje a Colombia, Grippa contó que grabó un tema con NYAL, productor nominado al Grammy latino y americano por producciones con Maluma. Además, pudo reunirse con Yohan Usuga, productor de música popular colombiana, con quien se hizo una alianza para colaborar con artistas top de ese país.

“ Regreso con fuerza, la pandemia no me paró musicalmente, me hizo pensar en seguir reinventándome musicalmente para superar lo ya logrado . Por ello quiero compartir con mis seguidores este nuevo tema ‘A ella’, que estoy seguro gustará de principio a fin”, comentó.

Entre los éxitos de Farik Grippa se encuentran las canciones “Peligro de extinción”, “Háblame de ti”, “Somos dos” feat Álvaro Rod, las cuales se encuentran en YouTube.