Esto es guerra: Mario Hart se conmueve al oír testimonio de Elías Montalvo tras su accidente

Elías Montalvo se enlazó en vivo con el programa Esto es guerra para conversar con los conductores y sus compañeros acerca de su estado de salud luego de sufrir un accidente durante uno de los juegos de altura. El joven que se hizo famoso por sus videos virales de TikTok aseguró que pese a las fuetes imágenes que se difundieron de su caída en el reality, pronto podrá recuperarse para seguir compitiendo.

Mario Hart fue uno de los más emocionados con el testimonio de Elías Montalvo y no pudo evitar las lágrimas al oír a su amigo . “Soy una persona sensible aunque no lo parezca, lo que pasó ayer nos hace reformular las cosas. Es una sensación horrible, sé que todos tenemos un ángel de la guardia y lo que te pasó es un milagro”, comentó.

Elías Montalvo aseguró que fue “un milagro” haber salido ileso y que, de acuerdo con sus doctores, sus lesiones son leves y se podrá reponer con descanso.

“No tenía ni un hueso roto, ni una fractura. Sí, demasiado consciente (de que es un milagro), yo veo el video y no lo puedo creer que esté aquí”, señaló el joven de 25 años.

Por otro lado, la presentadora Johanna San Miguel aseguró que la salud de los concursantes de Esto es guerra es lo más importante para la producción , por lo que se va reforzar la seguridad de los circuitos.

“Queremos agradecer a todas las personas de buen corazón que se preocuparon por Elías. Entendemos esta preocupación generada por lo que pasó ayer y con el objetivo de que eso no se vuelva a repartir. Lo que estamos haciendo es reforzar todos los procesos necesarios en cada uno de los juegos”, afirmó.