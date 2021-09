Elías Montalvo: revelan audio de encargado del juego de EEG con Peter Fajardo

La fuerte caída de Elías Montalvo en Esto es guerra ha preocupado a muchos fans del reality y del joven tiktoker debido a que pudo poner en riesgo su vida al caer desde una altura de 15 metros. Magaly TV, la firme difundió un audio que fue grabado antes del incidente en el que se escucha la voz del productor Peter Fajardo con el encargado del juego.

“El encargado de la seguridad de las líneas de vida le pregunta cómo es que van a manejar las cosas y él ni le presta atención, porque está grabándose con sus guerreritos”, expresó la conductora antes de presentar el informe.

En el video, el encargado le pide que le expliqué cómo se realizará el juego. En seguida, el productor de Esto es guerra le indica que tiene que sentirse visualmente cuando los participantes caen.

“Los seis... no los puedo... Si lo hago, las sogas de adelante son las que se van a cortar y caen. Lo más prolijo es cortar al medio, que caigan las dos y bajan (la estructura). Y otra ronda ya es más complicada”, le dice el operario a Peter Fajardo.

“No, dependiendo... ya sabes cómo es. Te voy a explicar... A la línea de vida tienen que dejarle pancita porque tiene que sentirse la caída . Cuida que esté bien chequeado todo”, respondió el productor del reality.

PUEDES VER Esto es guerra: muestran ensayo del juego de altura que provocó la caída de Elías Montalvo

Elías Montalvo se pronuncia tras sufrir caída en Esto es guerra

“Siento que he vuelto a nacer. Estoy feliz, porque la vida me dio una oportunidad más. Tengo un ángel de la guardia que me cuida siempre. Doy gracias a la vida por hablar con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros por los mensajes y las visitas que he recibido. Agradezco el apoyo de la gente, todos sus mensajes que me mandan”, expresó Elías Montalvo tras sufrir caída en Esto es guerra.