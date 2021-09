Magaly Medina tras último programa de EEG: “Solo faltaba que Gisela y yo nos abracemos”

Luego de que el último martes 21 de septiembre Elías Montalvo sufriera una aparatosa caída durante un reto de altura en Esto es guerra, los fanáticos del programa esperaban con ansias la edición del miércoles. Los seguidores esperaban una especie de mea culpa por parte del reality; sin embargo, la producción decidió abordar una temática diferente para el espacio televisivo.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales criticaron a la competencia a través de las diversas plataformas y señalaron que se debió dar mayor atención al accidente del chico reality. Otra que apuntó sobre este hecho fue Magaly Medina, quien le dio con palo a los productores y realizadores de EEG.

Sin embargo, la controversial conductora también ironizó con lo que Esto es guerra decidió mostrar en pantalla y afirmó que solo faltó que Gisela Valcárcel y ella se abrazaran. Esta divertida frase la lanzó mientras veía la reconciliación entre las hermanas Loza: Melissa y Tepha.

“Limpiándose el llanto las hermanas. Miren, las vi ahí y realmente yo también saqué mi tisú y dije: ‘Lo único que falta ahí es que Gisela y yo nos abracemos y que lloremos juntas y que digamos hermana, hermana querida del destino. ¿Qué hacemos peleándonos? Ven a mí, creo, la fe, ahora sí he abierto los ojos’”, indicó la conductora de manera burlona.

Magaly Medina será demandada por América TV por mostrar imágenes de la caída de Elías Montalvo

La conductora de Magaly TV, la firme se mostró furiosa durante la última edición de su programa al revelar que la producción de Esto es guerra llamó a la suya para amenazarlos por difundir imágenes de la caída de Elías Montalvo. Por ello, Magaly Medina también afirmó que las reglas de la televisión peruana deberían regir para todas las señales.

“Hoy amenazaron con demandarme si yo seguía poniendo las imágenes porque esto tiene nombre propio. Sin embargo, América TV (con) otros canales no se arañan, no manda cartas notariales, no los demanda, no los pone contra la pared. Willax que tiene programas que pasan todo (de) Esto es guerra, los programas de Gisela Valcárcel, los de Ethel Pozo y no les dicen nada”, indicó.