Elías Montalvo justifica a Esto es guerra: “Una falla que pudo pasar en cualquier lugar”

Tras sufrir una fuerte caída en Esto es guerra, el chico reality Elías Montalvo se pronunció a través de un enlace en vivo desde la clínica donde se encuentra hospitalizado. Contó cómo se sintió durante el incidente que pudo poner en riesgo su vida. Sin embargo, lo que llamó la atención es que justificó a la producción del programa.

Pese a que muchos usuarios en las redes sociales y varias figuras del espectáculo criticaron a la producción de Esto es guerra, el joven tiktoker no se sumó a los comentarios que condenaron el hecho.

Mencionó que los juegos de EEG siempre le dieron confianza, por ello se dejó caer. Aseguró que su caída a más de 15 metros de altura fue algo que puede ocurrir en cualquier lugar.

“Siempre hay mucha seguridad en los juegos de altura, por eso me deje caer, hubo una falla que pudo pasar en cualquier lugar y a cualquier persona. Yo me caí, gracias a Dios estoy bien, tengo un poco de hinchazón en la pierna, tengo una venda en el pie”, expresó.

“ Yo caí con los ojos cerrados. Fue de manera inconsciente caer bien, por decirlo, porque si caía recto, yo me hubiera lesionado más. Mi caída fue sentada, pero mi trasero nunca tocó el piso”, sostuvo el joven tiktoker sobre qué sintió en ese preciso instante.

Agradeció las muestras de cariño que le brindaron. “Siento que he vuelto a nacer. Estoy feliz, porque la vida me dio una oportunidad más. Tengo un ángel de la guardia que me cuida siempre. Doy gracias a la vida por hablar con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros por los mensajes y las visitas que he recibido. Agradezco el apoyo de la gente, todos sus mensajes que me mandan”, dijo.

Según informó Esto es guerra, Elías Montalvo permanece hospitalizado en la clínica Anglo Americana, a la espera del resultado de la resonancia que le realizaron para seguir descartando futuras complicaciones.