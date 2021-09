Elías Montalvo: Alejandra Baigorria contó que asesora al joven para lanzar su línea de ropa

La caía de Elías Montalvo durante un reto de altura ha generado diversos tipos de reacciones entre los seguidores e integrantes de Esto es guerra. Por un lado, los fanáticos exigieron un mea culpa por parte del programa, mientras que los compañeros del joven decidieron apoyarlo en este complicado momento.

Una de las que respaldaron al tiktoker fue Alejandra Baigorria, quien decidió dedicarle unas emotivas palabras. La empresaria aprovechó también para criticar a la gente que los tilda de solo ‘armar vasitos’, ya que desconocen que cada uno de ellos busca sacar adelante a sus familias con su trabajo.

“En la vida me he vuelto media ermitaña con los amigos, pero a Elías lo considero mucho. Desde que entró me gustaba enseñarle las competencias porque lo veía con ganas. Algo que yo quiero resaltar de él son las ganas que tiene de ser el mejor en todo lo que hace. Yo en él veo reflejado a mí hace ocho años”, expresó la influencer para la prensa.

Asimismo, Baigorria reveló que Elías Montalvo busca lanzar su propia línea de ropa, por lo que lo asesorará para sacar adelante su emprendimiento. La chica reality cree que el joven debe aprovechar esta oportunidad que le da la vida, pues considera que tras la caída “ha vuelto a nacer”.

“Él me dijo que quería sacar su marca de ropa y mucha gente lo quiere hacer, a veces lo deja y él tenía mucha pasión y las ganas que tiene de sacar adelante a su familia. Aprovecha ahora que has vuelto a nacer y utiliza esa energía y yo te aseguro que vas a hacer alguien porque la luchas. Sigue adelante”, indicó.

De momento, Esto es guerra indicó que Elías Montalvo se mantendrá internado en la clínica Anglo Americana mientras se le realizan los exámenes pertinentes para descartar cualquier tipo de complicación.