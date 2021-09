Diego Chávarri sobre Esto es Guerra: “Si no apareces en pantalla, no te pagan”

El exguerrero estuvo presente junto a Bruno Agostini, André Castañeda, Ernesto Jiménez y Miguel Arce en el programa de Amor y Fuego para hablar sobre la caída que sufrió Elías Montalvo en Esto es Guerra. En ese momento, Diego Chávarri confesó que el reality no se hizo cargo cuando sufrió una lesión en uno de sus juegos.

“Yo tuve un accidente y se desatendieron totalmente de la situación como siempre. Van varias veces que en este programa se da algo igual”, contó el último miércoles 22 en el programa conducido por Rodrigo González.

Chávarri dijo que si el programa de competencia no cuenta con la seguridad adecuada para realizar estos juegos de altura, no deberían hacerlos. “Pasó lo de Angie, pasó lo de Austin, ahora lo de Elías (...) Acá nadie se está divirtiendo. Si el chico caía mal, podía salir súper mal o muerto”, detalló el exguerrero.

En 2018 Diego Chávarri sufrió una grave lesión en un juego extremo, en la cual se vio comprometida su columna, y gastó en cirugía más de 35.000 dólares.