Diana Sánchez sufrió robo y la encañonaron junto a bailarín de Reinas del show

La exchica reality Diana Sánchez reveló que sufrió un robo con arma de fuego cuando se encontraba dentro de su auto junto a su bailarín de Reinas del show.

En una entrevista para América hoy, la participante del programa de Gisela Valcárcel contó que el asalto ocurrió durante la noche del martes 21 de setiembre en la avenida La Marina.

Diana Sánchez decidió dejar al bailarín en su casa luego de haber estado en los ensayos de baile, pero no esperó que unos delincuentes la abordarían en una moto y la encañonarían dentro de su vehículo.

“Una semana difícil para mí, no solamente por todo el trabajo, sino que sumó esto. Yo ya había pasado por esta experiencia antes. Anteayer salgo con mi pareja de baile en mi auto, lo llevé a su casa y una moto se cuadra a lado mío. Ha sido de noche, nos apuntaron con la pistola, me pidieron mi celular y el de mi bailarín”, expresó la exchica reality.

“Esa fue una de las razones que tome la decisión de dejar en algún momento el país. Todos los peruanos viven asustados, escondiendo su celular”, agregó la exintegrante de Combate.

Mencionó que lleva medicación porque padece ataques de ansiedad, pero de igual manera no pudo controlar sus nervios tras ser aputada con una pistola por los ladrones, que terminaron por llevarse sus pertenencias.

“En ese momento, gracias a mi bailarín Andrés, me ayudó porque empecé a manejar muy mal. Al día siguiente, te quedas con ese pensamiento (de que te van a robar). Ahora Lima esta llena de motos, ayer regresando a mi casa tuve la sensación de que me iban a asaltar nuevamente. Ya no tengo celular, si me asaltan qué les voy a dar”, sostuvo.