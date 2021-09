Camila Cabello abrió los Latin Billboard y dedicó mensaje a cubanos: “Mi pueblo pide libertad”

¡Impactó! Camila Cabello abrió la ceremonia de los Latin Billboard 2021, evento en el que se premiará a lo mejor de la música latina. La cantante dio inicio a la premiación e interpretó el tema “Don’t go yet”; sin embargo, fue su potente mensaje que dedicó a su tierra natal, Cuba, lo que se robó el show.

“Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte, sino que gritemos patria y vida ”, señaló la reconocida intérprete.

Asimismo, la también actriz se mostró muy emocionada en la alfombra roja del evento por haber tenido la oportunidad de participar en esta importante premiación.

“Me siento en casa, estoy en mi hogar, en Miami. Mi primer idioma fue el español y ahora estoy cantando en español. Se siente una progresión muy natural”, dijo la reconocida cantante cubana en el especial de la alfombra roja para las cámaras de Telemundo.

Por otro lado, Camila Cabello acaparó todas las miradas y se volvió tendencia en redes sociales con su deslumbrante look que lució en su llegada a la ceremonia. La artista desfiló por la alfombra roja con un vestido corto de color rojo.

La cadena Telemundo, encargada de producir y transmitir la gala, anunció veinte números musicales durante la entrega de los premios, entre las que se destaca el homenaje a la cantautora mexicana ‘Paquita la del barrio’, quien recibirá el Premio a la trayectoria musical.