Bryan Arámbulo: “Tenía miedo de subir a los escenarios y que nadie me conozca en Europa”

Desde que salió de la agrupación Claveles de la Cumbia, Bryan Arámbulo se ha convertido en uno de los artistas más populares de la cumbia peruana. El joven cantante acaba de regresar al Perú luego de realizar su primera gira por Europa, en la que visitó ciudades como Roma y París, y pudo demostrar su talento frente a miles de compatriotas.

Estos no son los únicos conciertos que el intérprete ha preparado para este año. También ha anunciado presentaciones a nivel nacional, en localidades como Huaral, Arequipa y Moquegua. Sin embargo, el show más especial se llevará a cabo en Carquín, su tierra, el 3 de octubre en el Estadio Municipal.

A pesar de que en los últimos días Bryan Arámbulo se ha visto envuelto en un altercado con Marisol por el tema “Marimix”, el cumbiambero no desea que los problemas opaquen su esfuerzo y aseguró, en conversación con La República, que solo tiene buenos deseos para su colega. Además, habló de su experiencia tras su paso por el Viejo Continente y sus proyectos.

Bryan Arámbulo tras concluir su gira por Europa: “Trato de ser una persona muy humilde”

- ¿Cómo fue para ti llevar a cabo tu primera gira por Europa?

Para mí fue una experiencia muy hermosa, fue algo inesperado todo el éxito que tuvimos por allá. Estaba muy emocionado y agradecido con Dios.

- ¿Te sorprendió el recibimiento de la gente? ¿Cuál fue tu reacción al ver que tienes fans al otro lado del mundo?

Al principio tenía miedo de subir a los escenarios y que nadie me conozca en Europa, pero cuando llegamos fue impresionante. Nos comentaron que desde hace un mes ya tenían todas las entradas vendidas a tope. Cuando llegábamos a los eventos, la emoción del público era lo máximo, incluso vimos colas para entrar. Fue una maravilla, no lo esperaba.

- ¿Estás orgulloso al saber que hay gente que sigue tu carrera y música en Europa?

Sí, claro. No me la creo hasta el día de hoy. No puedo creer que me esté pasando esto.

- También debe ser especial presentarte en el extranjero y llevar una parte del Perú contigo

La emoción fue muy bonita porque había personas que lloraban. Igual que yo, que me reencontré con mi hermano luego de siete años. Imagínate esa sensación de volver a abrazar a tu familia o sentir que te llevan un poco de tu tierra a lugares lejanos. Fue muy conmovedor.

- ¿Planeas volver a Europa o tienes planes de hacer otras giras internacionales?

Sí, gracias a Dios y al éxito que hemos tenido en nuestra primera gira, hemos llegado a un acuerdo con la misma productora y tuvimos reuniones con personas de los festivales más grandes de Europa. También estaremos visitando Estados Unidos, Argentina, Chile, países que ya nos están escribiendo. Estoy muy agradecido con los promotores que están confiando en este humilde servidor.

- Ahora estás preparando una serie de conciertos en el norte chico del país. También visitarás Carquín, el lugar donde creciste. ¿Qué se siente volver con un nombre ya ganado?

Muy emocionado porque siempre quise hacer esta presentación en mi tierra, en la tierra que me vio nacer y donde está mi familia, amigos. No tengo nada más que agradecer a todas las personas que nos brindaron su apoyo para poder hacer realidad este evento. Estoy esperando ese día con muchas ansias y ya estamos ensayando para que este espectáculo sea maravilloso.

- ¿Qué significa para ti poder recorrer el mundo gracias a tu carrera musical?

Trato de ser una persona muy humilde y normal. Estoy feliz y agradecido por esta oportunidad de hacer que mi carrera sea reconocida, ya que nunca me lo esperé. Pero sí me siento orgulloso porque estoy haciendo muchas cosas. Aún tengo muchas metas por cumplir y seguiré luchando por lograrlas.

- Iniciaste tu carrera musical gracias a Dilbert Aguilar, quien te integró a su orquesta. ¿Qué mensaje le darías al cantante ahora que eres un solista reconocido?

Yo siempre estoy agradecido con mi chatito hermoso. Él sabe cuánto lo quiero, lo admiro y lo respeto. Siempre tenemos comunicación y él está muy feliz por todo lo que estoy logrando. Estamos viendo la posibilidad de trabajar juntos y ver algunas cosas más adelante. Estoy muy contento. Para mí es como un segundo padre. Desde que ingresé a su agrupación, siempre me ha aconsejado y hasta ahora lo hace.

Dilbert Aguilar y Bryan Arámbulo

- Sobre tu disputa con Marisol, ¿qué pensaste al escuchar sus palabras sobre tu interpretación del “Marimix”?

En realidad, sobre ese tema prefiero mantenerme al margen. Yo a la señora la respeto mucho y, por el contrario de lo que pueda decir, yo le deseo muchos éxitos y bendiciones. El mundo de la música se ha hecho para compartirlo y disfrutarlo; es igual para todos.

- ¿Estarías dispuesto a dejar los problemas de lado y cantar junto con Marisol o quizá trabajar algún tema juntos?

Yo encantado, porque yo no tengo problemas con nadie y prefiero dejar los problemas a un lado. En estos tiempos de pandemia hemos aprendido mucho a tener empatía, a valorar muchas cosas. Como digo, la música está hecha para compartirla y hay público para todo el mundo. Yo le deseo muchos éxitos y que le vaya muy bien con su música.