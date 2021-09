Brenda Carvalho revela por qué nunca se casará con Julinho

Brenda Carvalho aclaró en entrevista que no tiene planes de casarse con Julinho. Hace unas semanas, su pareja le entregó un anillo en un programa en vivo, sin embargo, la brasileña negó haberse comprometido con el exfutbolista.

“Fue algo simbólico, él nunca me dijo: ‘Brenda, ¿quieres casarte conmigo?’, porque sabe que mi respuesta será no. ¿Te imaginas? Yo dije gracias. Yo el tema del matrimonio lo respeto muchísimo, demasiado, me encanta ir a un matrimonio y llevar el anillo, pero no ponérmelo. Ya me lo puse una vez y me arrepentí. Tanto que me arrepentí y yo dije: ‘Nunca más. Esa fue una promesa que me hice ’”, confesó la bailarina a El Popular.

También se refirió a su relación de años con el exdeportista, “Cómo es, ¿no? Cómo una persona te puede quitar el sueño de hacerlo. Yo no me caso, a mí se me quitó y a Julinho también. Vamos a vivir nosotros nuestra vida como está. Tenemos nuestra manera totalmente distinta, lo sé, (...) y nos respetamos que es lo más importante. Las relaciones con respeto es lo mejor que puede haber”.