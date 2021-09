¿Qué le pasó a Elías Montalvo en EEG y cuál es su estado de salud?

El programa juvenil Esto es guerra (o EEG, como lo llaman sus fanáticos), se emite por América Televisión desde mayo de 2012. En cada una de sus temporadas se han presentado varias situaciones de escándalo, romances, infidelidades, juegos extremos, presentaciones de cantantes, coreografías, concursos, entre otros hechos que llaman la atención de la farándula local. Este martes Elías Montalvo, uno de los participantes, sufrió un aparatoso accidente que casi pone en riesgo su vida. Sin embargo, pese a la negligencia, en un inicio los presentadores minimizaron el hecho.

El accidente ocurrió cuando el jugador participaba en la dinámica del “Ritmo a gogó”, donde tenía que responder a los retos colgado a una llamada “línea de vida”. El concursante había perdido el reto, por lo que tenían que acercarlo lentamente al suelo, pero cayó repentinamente.

PUEDES VER: Elías Montalvo sufre fuerte caída en juego de altura de EEG tras falla en la línea de vida

¿Qué le pasó a Elías Montalvo en EEG?

Elias Montalvo sufrió un terrible accidente debido a que cayó a unos 40 metros arriba del suelo, mientras estaba jugando uno de los retos del programa mientras se hallaba colgado en los aires. Tras ver lo sucedido, los presentadores del programa, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz anunciaron que Elías Montalvo se encontraba en buen estado, e incluso que estaba “hablando como un loro”.

El hecho pareció haber sido grave, ya que Tepha Loza comenzó a desesperarse y pidió que inmediatamente la bajen desde los 40 metros donde estaban. Ante la preocupante escena, la producción de Esto es guerra decidió mandar a comerciales para atender de manera inmediata a Elías.

Luego del accidente de Montalvo se escucharon los gritos de Tepha, quien también se encontraba compitiendo en el mismo juego. “Bájenme por favor, bájenme”, pidió con voz suplicante la ‘guerrera’, al borde de las lágrimas.

Gian Piero Díaz señaló que Elías Montalvo se encontraba bien tras accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Elías Montalvo?

Horas después de lo sucedido, Elías Montalvo se pronunció luego de que una falla en el juego de altura hiciera que caiga al vacío. “Hago esta historia para decirles que me encuentro estable”, comunicó el joven. “Gracias a Dios tengo un angelito de la guardia que me cuida mucho, siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, agregó.

Así también, descartó tener algún tipo de fractura. “Me tomaron tomografías y radiografías en el pie, columna, en todos los sitios. Fue un fuerte golpe en el pie izquierdo, el otro está bien. Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase”, añadió.

El accidente trajo consecuencias, ya que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se pronunció inmediatamente después del hecho: “Sunafil informa: equipo inspectivo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.

El anuncio alegró a los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a pedir en las diversas plataformas que Esto es guerra se cancele. Como se recuerda, esta no es la primera vez que un accidente similar ocurre en dicho programa, ya que el chico reality Austin Palao afirmó, en su momento, que temía por su seguridad durante muchos de los juegos.