Productor de EEG se defiende con Rodrigo González sobre caso Elías Montalvo: Nunca le ordené nada a Piero

En la reciente edición de Amor y fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre hablaron sobre lo sucedido con Elías Montalvo, quien cayó de un juego de altura debido a una falla técnica. Ante la penosa situación, el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo, envió un mensaje al conductor del espacio de espectáculos para dar detalles del estado de salud del chico reality y para aclarar lo dicho por Gian Piero Díaz.

Rodrigo González compartió con los televidentes el mensaje que le envió el productor de Esto es guerra. Además, indicó que Elías Montalvo solo presenta un hematoma en el talón.

“Hable con el doctor y me dijo que no tiene ninguna fractura y las tomografías que le hicieron están todas ok… Quiero dejar en claro que todos lo que se encontraban en las líneas de vida eran especialistas, no había nadie de producción agarrando ninguna línea. Lo que nos dijo el doctor es que quizá salga hoy de alta, porque está todo controlado y bien. Él tiene solo una hematoma en el talón”, dijo el presentador en un inicio.

Luego, Peter Fajardo contó que la única indicación que le había dado a Gian Piero Díaz era que Elías Montalvo había salido estable del set.