Miguel Arce critica a Gian Piero Díaz por caída de Elías Montalvo: “No le creo nada”

La aparatosa caída de Elías Montalvo sigue dando de qué hablar por la gravedad del caso. En esta oportunidad, en el programa Amor y fuego no solo se comentó sobre el incidente, sino que también se entrevistó a Diego Chávarri, Bruno Agostini, Ernesto Jiménez, Andrés Castañeda y Miguel Arce para conocer sus experiencias en los shows de competencia.

La duda que aún no se despeja es que si la caída de Elías Montalvo fue o no una negligencia técnica de parte de la empresa encargada de la seguridad de los juegos del reality show Esto es guerra.

La entrevista que hicieron los conductores de Amor y fuego, Gigi Mitre y Rodrigo González, estuvo enfocada en el tipo de preparación que había y hay en los programas como Combate y Esto es guerra antes de lo ocurrido. Posteriormente, Gigi señaló que estaba comunicándose con Gian Piero Díaz para aclarar lo acontecido y tener información de primera mano. En ese momento, Miguel Arce se pronunció de manera inesperada y exclamó que tenía dudas de si lo que decía el presentador era verdad o no.

Según dijeron, las declaraciones del conductor de EEG, Gian Piero Díaz, fueron malinterpretadas por los televidentes, luego de que dijera que Elías Montalvo salió del canal “hablando como un loro” en la ambulancia. Esto de acuerdo a las conversaciones que tuvo Gigi Mitre con el actor peruano, quien se justificó diciendo que solo seguía indicaciones de producción.

Miguel Arce afirmó que el conductor no era un referente de honestidad porque “he trabajado mucho con él y lo conozco”. “Hay un montón de cosas que no sabemos”, añadió. Además, recalcó: “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es más un lobo disfrazado de oveja que otra cosa”. Ante ello, Rodrigo González afirmó que así eran casi todos en la televisión.

Finalmente, los invitados virtuales de la entrevista en Amor y fuego consideraron por unanimidad que la caída de Elías Montalvo no fue un error técnico, sino una negligencia técnica.