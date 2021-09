Melissa y Tepha Loza se reconcilian entre lágrimas tras accidente de Elias Montalvo

Este miércoles 22 de setiembre en Esto es guerra se vivieron momentos muy conmovedores. Melissa Loza decidió opinar sobre lo que le sucedió a Elías Montalvo y se quebró al ver la fortaleza de su compañero. En ese momento, su hermana Tepha Loza no dudó en acercarse a consolarla.

“A mi me han pasado cosas muy duras en la vida y fuertes, que no pensé que podía superarlas. Pero el más grande me acompañó y quiero que tu Elías sirvas de ejemplo”, mencionó.

Además, Melissa Loza dijo que Elías Montalvo servirá como un ejemplo de fe para las demás personas, pues indicó que eso escasea hoy en día. Luego del sentido mensaje para su compañero, su voz se quebró y no pudo continuar. “Solo puedo decir que los ángeles sí existen y que hay un Dios que todo lo ve”, añadió.

En ese momento, las cámaras enfocaron el rostro de su hermana Tepha Loza, quien también se conmovió al ver a Melissa en esa situación y no dudó en acercarse a ella.

Gian Piero Díaz opinó al ver la reconciliación entre las hermanas Loza y expresó que es importante decirle a las personas que más amas lo importantes que son. “Lo importante es hacerlo no pensar que lo vas hacer y nunca es tarde”, sostuvo.