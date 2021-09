Melissa y Tepha Loza se reconcilian entre lágrimas tras accidente de Elias Montalvo

Este miércoles 22 de setiembre en Esto es guerra se vivieron momentos muy conmovedores. Melissa Loza decidió opinar sobre lo que le sucedió a Elías Montalvo y se quebró al ver la fortaleza de su compañero. En ese momento, su hermana Tepha Loza no dudó en acercarse a consolarla.

“A mi me han pasado cosas muy duras en la vida y fuertes, que no pensé que podía superarlas. Pero el más grande me acompañó y quiero que tu Elías sirvas de ejemplo”, mencionó.