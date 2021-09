Mario Hart se quiebra al mandar mensaje de apoyo a Elías Montalvo: “Pude ser yo, pudo ser mi esposa”

Elías Montalvo causó revuelo tras el accidente que tuvo este martes en Esto es guerra, debido a que la soga que lo sostenía en un juego de altura donde jugaban ritmo a go go no logró sujetarlo cuando estaba aterrizando, por lo que terminó cayendo bruscamente al suelo.

Este 22 de setiembre, los ‘guerreros’ empezaron a sincerarse con Elías deseándole una pronta mejora. Entre ellos, estuvo Mario Hart, quien no dudó en mandar un mensaje de aliento a Montalvo y se quebró al imaginar que él pudo haber sido el que sufriera el accidente o Korina Rivadeneira, quien es su esposa y parte del programa, además de tener una pequeña hija. “Tengo la suerte de nunca haberme roto ningún hueso, el día de ayer pude haber sido yo, pudo haber sido cualquiera de mis compañeros” , comentó.

Asimismo, todos los competidores del programa se mostraron claramente afectados por el accidente, como Hugo García. “A pesar de no conocernos mucho siempre nos reímos juntos y nos vacilamos. Pero ayer cuando pasó el accidente estuve preocupado toda la noche, quería ir a la clínica a ayudarlo”, comentó.

Además, confesó ser amante de los deportes extremos y que antes de practicar cualquiera se persigna y pide a Dios que no le pase nada, y aseguró que tiene un ángel de la guardia que es su padre. Por último, otro de los momentos que más impactó en el programa fue la reconciliación entre las hermanas Loza, quienes estuvieron distanciadas por varios años.