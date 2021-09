Magaly Medina será demandada por América TV por mostrar imágenes de la caída de Elías Montalvo

La figura de ATV, Magaly Medina, se mostró muy molesta con América TV, pues llamaron a su producción para advertir que la demandarían por usar imágenes del programa de Esto es guerra, según contó. Ante ello, la conductora manifestó que las reglas se deberían regir para todos los canales por igual.

En su penúltimo programa, la periodista emitió imágenes de la terrible caída que tuvo Elías Montalvo e informó a sus televidentes que el chico reality preocupó a todos en el set de televisión por sus gritos de dolor.

“Hoy amenazaron con demandarme si yo seguía poniendo las imágenes porque esto tiene nombre propio. Sin embargo, America TV (con) otros canales no se araña, no manda cartas notariales, no los demanda, no los pone contra la pared. Willax que tiene programas que pasan todo (de) Esto es guerra, los programas de Gisela Valcárcel, los de Ethel Pozo y no les dicen nada”, mencionó muy molesta.

PUEDES VER: Tío de Elías Montalvo revela que padre de tiktoker falleció tras caer de una gran altura

La presentadora Magaly Medina se mostró fastidiada y comentó que no solo le deben prohibir a su programa, sino también a los otros canales que emiten el mismo contenido.

“Acá si yo paso una imagen completa, me llaman, me amenazan, le llaman al productor, a la Policía, nos mandan a apresar. ¿Por qué América TV no mide (a los otros canales) con la misma vara? Yo sé que (...) la gente me cree, yo sé que mi palabra tiene más peso que la de otras personas. Entonces, si a mí me prohiben, también háganlo con los otros”, concluyó Magaly.