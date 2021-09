Laura Bozzo revela que su cuenta de Twitter fue hackeada: “Espero terminar con esta pesadilla”

Los problemas parecen de nunca acabar para Laura Bozzo. Esta vez, la conductora de televisión reveló que su cuenta de Twitter fue hackeada. Esto ocurrió horas después de su reaparición en redes sociales tras los problemas legales que enfrenta con el SAT y de que contara que no se entregó a las autoridades porque pagará sus deudas.

Además, detalló que a pesar de haber sido notificada para que se presente ante la justicia mexicana, no pudo hacerlo por los problemas de salud que actualmente tiene, tal y como mencionó días antes su abogado. Como se recuerda, su defensa aseguró que de ser apresada Laura Bozzo su situación podía agravarse.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por mis problemas de salud avalados por médicos. Era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada. Lo que se deba se paga ”, explicó la presentadora en una publicación de Twitter.

De ese modo, esta mañana, la también abogada aseguró que se alejará de las redes sociales por unos días porque fue víctima de los temibles hackers.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque he sido jaqueada. Por dos semanas no voy a estar”, escribió Laura Bozzo en Twitter.

Asimismo, la figura de Televisa reveló que desea que termine todo el escándalo en el que se ha visto envuelta, porque no piensa salir de México.

“Espero terminar esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México. Los amo”, agregó en la red social.

Publicación de Laura Bozzo. Foto: Twitter

