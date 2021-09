JoJo Siwa hace historia en Dancing with the stars compitiendo con pareja mujer

La estrella juvenil JoJo Siwa hizo historia con su debut en el reality de competencia Dancing with the stars. Ella y su pareja de baile, Jenna Johnson, se convirtieron en el primer dúo del mismo sexo en concursar en el programa de la cadena ABC . La influencer compartió con sus seguidores que es miembro de la comunidad LGTBI+ a inicios de 2021.

“Un momento histórico acaba de pasar en Dancing with the star, por primera vez”, se escuchó a la conductora del programa, Tyra Banks, decir cuando terminó su performance.

Su participación se realizó al son de Are you gonna be my girl de la banda Jet. Un baile lleno de energía y color que cerró con una explosión de confetti sobre ambas participantes. Su coreografía se ganó un puntaje de 29 de un total de 40, el más alto de la noche.

Jojo Siwa y su pareja de baile, Jenna Johnson. Foto: ABC

“JoJo, estás cambiando el mundo” , comentó Tyra Banks. “Eres una líder. Hay niños pequeños que te admiran como, ‘oh, Dios mío, si ella puede ser ella misma, yo puedo‘. Te amo. Estoy tan orgulloso de ti”.

Las dos concursantes competidoras compartieron su alegría con sus seguidores por Instagram. Siwa comentó que fue “¡lo mejor!”. Agradeció a Johnson por acompañarla en el proceso y hacerlo “tan divertido”. “Hacer historia y obtener la mejor puntuación de la noche fue literalmente un sueño hecho realidad para mí”.

Jojo Siwa celebró su primera participación en el reality por su cuenta de Instagram. Foto: captura/Instagram/Jojo Siwa

Por su lado, Jenna dijo sobre su compañera: “no hay suficientes palabras para expresar mi absoluta admiración por ti”. Cerró el mensaje resaltando como emoción: “¡Primera pareja del mismo sexo! Y estoy orgullosa de decirlo”.

Quién es JoJo Siwa

Joelle Joanie Siwa es actriz, cantante, bailarina youtuber e influencer. Tuvo su primera experiencia con el mundo de la farándula cuando participó en Dance moms de niña, estando dos temporadas. Desde entonces, ganó popularidad en redes sociales. La joven cuenta con 12,3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. En 2020 fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. Según Celebrity Net Worth, la joven hoy tiene un patrimonio de US$ 20 millones.

Este año, la artista de 18 años sorprendió a sus fanáticos saliendo del closet vía Twitter, anunciando que es miembro de la comunidad LGBTI+ . También compartió fotografías con su pareja sentimental, la joven Kylie Pew.

Su participación con una pareja del mismo sexo

En agosto, la artista ya había expresado su emoción por poder bailar con una pareja mujer en el reality. Declaró ante la asociación de críticos de televisión que esta oportunidad “rompe una pared que nunca antes se había roto”. La artista celebró que puede “compartir con el mundo que puedes amar a quien quieres amar, pero también puedes bailar con quien quieres bailar”.

Se anunció la participación de JoJo en agosto. Foto: Dancing with the stars

En una entrevista con Entertainment Tonight, Jenna habló de esta nueva experiencia. “Esto era un nuevo territorio para mí. En el segundo en que conocí a JoJo supe que esto estaba destinado a ser”, narró la bailarina. Comentó que es un proceso de aprendizaje, riéndose del accidente que tuvieron cuando se tropezó con su falda.