Johanna San Miguel se reconcilió con su padre luego de 20 años: Fui a pedirle perdón

Este miércoles 22 de setiembre, Elías Montalvo se enlazó desde la clínica con el programa de Esto es guerra para dar detalles de su salud. Asimismo, durante la emisión de la competencia, se vivieron momentos conmovedores, ya que diversos integrantes del reality, como la conductora Johanna San Miguel, recordaron pasajes difíciles de su vida.

No solo los participantes de EEG se mostraron conmovidos tras el terrible accidente que tuvo Elías Montalvo, ya que la ‘mamá leona’ también aprovechó el momento para recordar a su padre. Ella reveló que tuvo una rencilla con su progenitor, pero que luego de 20 años logró solucionar el problema.

“Estos son tiempos movidos, son tiempos difíciles para todos. Y como dice Piero a reconciliarse con las personas con las que tengan algún problema personal. En mi caso personal, yo no veía a mi papá un año. No quería verlo, estaba molesta y un día, hace una semana, fui a buscarlo. Fui a pedirle perdón, fui a pedirle disculpas por no haber estado ahí (...) por una relación que estaba rota hace más de 20 años”, indicó la presentadora.

Johanna San Miguel comentó sobre la caída de Elías Montalvo: “Está en observación”

El día del accidente, la conductora Johanna San Miguel se mostró tranquila y expresó que Elías Montalvo se encontraba bien de salud.

“Queremos aclarar, por si acaso, que Elías Montalvo está estable. Elías está bien”... “Esta obviamente en observación. Mañana lo vamos a poder tener acá”, añadió.