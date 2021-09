J Balvin presume su amistad con Ed Sheeran y provoca rumores de posible colaboración

El cantante latinoamericano J Balvin sorprendió a sus seguidores de Instagram publicando una foto con la estrella británica Ed Sheeran . La imagen adquirió popularidad con rapidez, superando el millón y medio de ‘me gusta’ en tan solo cinco horas, con varios comentarios con pedidos de colaboración entre ambos artistas.

J Balvin almorzó recientemente con el cantante británico Ed Sheeran. Foto: Instagram/J Balvin

“Amistad primero, negocios después, la persona guía la vibra correcta. Love Ed Sheeran 🙏”, colocó el artista como descripción de la fotografía.

El cantante de “In da getto” recientemente presentó su quinto disco musical, el cual lleva por nombre el suyo: José. Junto a esto anunció un tour musical presencial para 2022, que por el momento abarcará Estados Unidos y Puerto Rico.

El encuentro de J Balvin con Ed Sheeran

Como invitado al segmento de YouTube del canal Charlando tranquilamente, Balvin conversó sobre su proceso de la asimilación de la fama. En este mencionó que almorzó con Ed Sheeran y platicaron sobre cómo llegar a ser conocido mundialmente afecta al ego.

PUEDES VER: Luisito Comunica recibe a J Balvin en su podcast y en Instagram sus fans se emocionan

“Me parece impresionante que Ed Sheeran conozca mis primeras canciones” , declaró Balvin. “Me habló de una canción mía de tiempo atrás, se llama ‘Ay vamos’”, contó sorprendido.

Comentó que el británico le mencionó la ropa que tenía y en el escenario donde grabó su video para dicha pieza. Le dijo que es fanático suyo, lo sigue desde sus inicios. “Al viajar por el mundo me di cuenta que tu presencia estaba en todas partes”, le habría dicho Sheeran al colombiano.

En la entrevista, el cantante también mencionó los hitos que ha logrado que antes no se creían posibles en la cultura latina, como estar en el Superbowl, tener un Transformer y colaborar con marcas como Guess. “Hemos roto todos los esquemas que antes se veían imposibles” , reflexionó.

¿Será la oportunidad para una colaboración?

J Balvin ya se codea con los grandes artistas de la música mundial. En 2018 se subió al escenario de Coachella con Beyoncé y cantó “Mi gente”. Al año siguiente participó en “I can’t get enough”, pieza de múltiples intérpretes, incluyendo a Selena Gomez. Y no se puede dejar de mencionar el trabajo con artistas latinos: Karol G, Ozuna y Bad Bunny.

Por su lado, Ed Sheeran no es ajeno a producir con artistas hispanohablantes. Para su álbum No. 6 collaborations project trabajó con Paulo Londra. Si bien no se conocen detalles de su breve reunión con Balvin, se espera que el aprecio y admiración que se tienen ambos músicos llegue a reflejarse en por lo menos un nuevo sencillo.