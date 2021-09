Los otros libertadores en la pantalla chica

Este domingo, Latina estrena a las siete de la noche el unitario ‘Los otros libertadores’, producción que hará un recorrido por diversos momentos que marcaron el proceso de la independencia del Perú, donde destacan valerosos peruanos como Túpac Amaru, María Parado de Bellido, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, José Olaya y los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo.

“Una industria que comienza a madurar lo hace desde la innovación de sus productos, en ese sentido, solo Latina en Perú ha venido apostando por no repetir la misma fórmula de contenido año tras año, y por el contrario ha apelado a la creatividad y la innovación permanente tanto en sus shows y ahora en su regreso a la ficción. ‘Los otros libertadores’ es un ejemplo claro de un producto de alta calidad, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en las pantallas del país, y que no solo constituye un aporte a la renovación, sino al crecimiento de la industria audiovisual peruana”, dijo ayer Luis Guillermo Camacho, gerente de Programación y Contenido.

Dirigida por el colombiano Agustín Restrepo, la producción recayó en la peruana Ivett Rivero, cuya carrera empezó en 1997 con Michel Gómez con quien hizo ‘Todo se compra, todo se vende’ y ‘La rica Vicky’. Luego al lado de Humberto Polar tomó parte de otras producciones. En Estados Unidos ha trabajado para Univisión, Telemundo y Nickelodeon.

Elenco de Los otros libertadores

“Si ven la promoción de la serie notarán que hay actores de los 90 destacados. Cuando regresé a Perú hace unos años, porque extrañaba mi país, vi como una especie de argolla en las producciones, que no había un equilibrio de actores. Entonces, cuando me convocan para ‘Los otros libertadores’ traté de que Latina tenga una diferencia y que se note desde el casting. Ese creo fue el primer y mayor desafío, que no sientan que es una producción más”, cuenta la productora Ivett Rivero.

Agrega que fue importante conjugar elementos y que el casting empezó con las propias cabezas de cada área. “Hay una serie de elementos básicos que si no los tienes, no saldrá un producto de calidad. Hay que conjugar elementos como el casting, que sea balanceado sin pensar que eres amigo o recomendado, sino buscar quién realmente calza en el personaje”.

Respecto a ello destaca que el elenco juvenil es muy talentoso y pone de ejemplo a Priscila Espinoza, quien dio vida a María Santos Corrales en el episodio dedicado a Mariano Melgar (Giovanni Arce). “Había que buscar una actriz joven, talentosa y de rostro angelical, y ella reunía todas las características. Otro caso que vivimos fue para buscar al personaje de José Carratalá, el villano en el episodio dedicado a María Parado de Bellido (Magaly Solier). Y es que este personaje tenía que hacer contrapeso con Magaly, quien es tremenda en pantalla. Había que darle un actor de talla que le hiciera contrapeso. Estuve sondeando hasta que vi a Roberto Moll y dije: ‘¡Él es!’. Había gente que se opuso, me decían que no iba con la edad de Carratalá. Pero nosotros hacemos una serie de hechos reales y tenemos licencia de poner puntos de ficción y esa licencia me la quiero tomar con este personaje porque la sola presencia de Roberto marca la pantalla y al igual que actores conocidos en el extranjero como Virna Flores e Ismael La Rosa ayudarán a que la serie se venda en otros mercados”. ❖

Magaly Solier

