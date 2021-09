Gian Piero se justifica tras la caída de Elías Montalvo: “Mi intención siempre fue dar tranquilidad”

Este miércoles 22 de setiembre, Esto es guerra comenzó con varios minutos de retraso y se mostró las imágenes de la caída que sufrió Elías Montalvo. Los primeros en pronunciarse fueron los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel.

Antes de explayarse a más detalle, Gian Piero Díaz se mostró apenado y con voz entrecortada. El presentador lamentó lo que pasó con Elías Montalvo, pues en el programa del martes 21 de setiembre buscó de manera fugaz información de diversos participantes para saber el estado de Montalvo.

“Lo primordial, lo que nos hace estar parados aquí es que Elías Montalvo está bien, a pesar de todo, luego de la aparatosa caída y del terrible accidente, que Elías esté con una hinchazón en el pie es un milagro… Ayer lo que se vivió en el estudio fue desesperación, confusión, buscar información y tratar de entender lo que estaba pasando”, mencionó en un inicio.

Gian Piero Díaz mencionó que su intención nunca fue dar información errónea, sino tranquilizar a todos los televidentes.

“Me acerqué a todo el mundo y, finalmente, lo que yo digo fue un teléfono malógralo, pero mi intención siempre fue dar tranquilidad”, añadió.

“En ningún momento mi intención fue minimizar la terrible caída y el terrible accidente. La gente que realmente me conoce sabe que me ha dolido muchísimo… La gente desvió la atención de lo que era importante, que era la salud de Elías, no cómo se dijo ni qué fue lo que se dijo, lo importante era que Elías este bien”, concluyó.