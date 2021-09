Gian Piero Díaz sobre caso Elías Montalvo: “Yo creo que el reto de altura no debería ir más”

Tras la ola de críticas por sus desafortunados comentarios ante el accidente que sufrió Elías Montalvo en Esto es guerra, Gian Piero Díaz se pronunció al respecto y aseguró que no está de acuerdo con los retos de altura.

El conductor del reality declaró en exclusiva para Amor y fuego donde desaprobó rotundamente la continuidad de estos juegos porque exponen la integridad de todos los participantes.

“Ha podido ser muchísimo peor, fue desconcierto total. Nadie tiene un manual para saber cómo responder ante una situación así, más aún si es que no teníamos información. El resultado es nada comparado con lo que pudo ser”, aseguró Gian Piero mediante un enlace telefónico.

“Yo sí creo que es importante que le hagan todos los exámenes habidos y por haber, aunque parezcan los más tontos, es importante que le hagan todos los exámenes para poder estar tranquilos. Hablé con Mariana Ramírez del Villar, ahora en la mañanita, y me volvió a repetir que estaba bien, que gracias a Dios no había pasado nada, pero que este es un susto que a todos, de alguna manera u otra, nos tiene que no solamente poner en alerta”, agregó.

Asimismo, Gian Piero Díaz mencionó que no ve la necesidad de realizar estos retos de riesgo y que prefiere competencias más sencillas donde ningún competidor corra algún peligro.

“Desde mi punto de vista, considerar si es necesario hacer retos de altura. Si tú me preguntas a mí, te digo que no es necesario, que no hace la diferencia y que arriesga demasiado. Yo prefiero que jueguen tortazo 1.000 veces, porque sé que nadie se va a morir de un tortazo ”, enfatizó.