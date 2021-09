Ezio Oliva a pocos días de lanzar su nuevo tema: “El amor no es igual a violencia”

A fines de agosto, Ezio Oliva compartió con sus seguidores una importante noticia para sus fans y su carrera musical. El cantante peruano mostró cortas escenas de su próximo videoclip “Mi soledad”, el cual fue producido en colaboración con Vadhir Derbez y Kunno. No solo ello, sino que a través de sus redes sociales difundió diversos post con mensajes importantes en referencia a la violencia contra la mujer.

“Esta canción es para ti, que estás viviendo una relación de m*****, una relación tóxica que no te decides a ponerle fin. Te invito a que escuches está canción y reflexiones. El amor no es igual a violencia y jamás lo será… Siempre será mejor estar sola que mal acompañada”, mencionó el exintegrante de Ádammo.

Asimismo, en una de las imágenes que compartió, Ezio Oliva se luce junto a su esposa Karen Schwarz, quien siempre está a su lado en cada etapa importante.

Los carteles llevan frases como “Soy mamá fuerte y valiente”, “Yo me invito a salir sola”, “Con falda o pantalón respétame cabr*n”.

Debido a sus recientes post sobre la violencia contra la mujer, sus seguidores no dudaron en reaccionar. “Respeto siempre, no importa el género”, “El respeto es fundamental”, “Somos seres humanos y debemos ser amados”, “Siendo un sobreviviente, esta canción me golpea el alma, gracias por una canción tan hermosa”, fueron algunos mensajes por parte de sus fans.