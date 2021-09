Madre de Elías Montalvo llegó preocupada a la clínica para saber el estado de salud de su hijo

En la última transmisión de EEG el guerrero Elías Montalvo sufrió una grave caída desde más de 15 metros de altura. Tras el accidente, el jugador tuvo que ser llevado a una clínica local por medio de una ambulancia. La madre del reconocido tiktoker, Zaida Estrella, llegó anoche bastante nerviosa al nosocomio en San Isidro para comprobar el estado de salud de su hijo, según captaron las cámaras del programa Magaly Tv, la firme.

“Ahorita no se nada... lo vi por televisión. No me contesta (Elías). Por favor, quiero vero, quiero verlo. Por favor. Discúlpenme, ahorita estoy mal ”, declaró Estrella de forma intranquila a los periodistas antes de entrar a la clínica Anglo Americana.

Posteriormente, la madre informó que su hijo se encontraba con un collarín y a la espera de diferentes exámenes para descartar lesiones físicas e internas.

La caída se dio mientras los concursantes de EEG se encontraban participando del juego de “Ritmo a gogó”. En ese momento, Montalvo repitió una de las palabras antes mencionadas y perdió el juego. Entonces, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz anunciaron que debía sufrir el castigo que correspondía según las reglas, el cual consistía en caer a cierta velocidad desde donde se encontraba. No obstante , una aparente falla ocasionó que el joven cayera de forma repentina hasta golpearse contra el suelo.

Por su parte, la Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, emitió un pronunciamiento por sus redes sociales ante este lamentable hecho e informó que iniciarán procesos de inspección contra EEG.

“Sunafil informa: Equipo inspectivo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.