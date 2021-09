Elías Montalvo: usuarios critican a América hoy por no hablar sobre su accidente en EEG

Elías Montalvo se ha convertido en tendencia tras el fuerte accidente que sufrió en una de las competencias en EEG. Por ello, el modelo acaparó la atención de todos los medios y de sus seguidores, quienes se encuentran expectantes por la evolución de su salud. Sin embargo, América hoy no consideró este tema como parte de su pauta y enfocó el programa en Sheyla Rojas.

A diferencia de otros programas, el magazine matutino hizo caso omiso a la caída del chico reality y prefirió entrevistar a la influencer , quien dio consejos de viajes y habló sobre el tema de la infidelidad. Asimismo, comentó sobre el percance que tuvo Guty Carrera en México al no poder retornar al Perú.

Este hecho fue duramente criticado en redes sociales, donde algunos usuarios lamentaron la falta de empatía por parte del programa, mas aún cuando se trata de un participante que pertenece a su misma casa televisora.

“ Mientras todos los programas muestran su preocupación por la salud de Elías Montalvo, en América Hoy hacen un ridículo en vivo con Sheyla Rojas y la Sheylón (Angela Curich). Ese es el nivel de empatía de la Ethel y compañía” . “Quieren guardar las apariencias para no ser sacados del aire”, son algunos de los comentarios que se leen.

Usuario critica a América hoy Foto: Twitter

Magaly Medina cuestiona seguridad en Esto es guerra

Tras el accidente de Elías Montalvo, Magaly Medina se mostró indignada porque la producción no previó en adjuntar una red para evitar accidentes. “¿Por qué no tienen una malla de seguridad como se usa en los circos?¿Por qué no la usan?”, se preguntó durante la emisión del espacio de ATV.

“Me dicen que cuando el chico cae, se escucharon los gritos de dolor del joven. Y las chicas se pusieron a llorar. En medio de todo eso se lo llevaron a una clínica en ambulancia”, reveló Medina.