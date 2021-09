Magaly Medina cuestiona falta de mallas de seguridad en juego de altura de Esto es guerra

Magaly Medina criticó a Esto es guerra luego del accidente que sufrió Elías Montalvo quien cayó desde una altura de 40 metros durante una de las secuencias. La conductora de televisión cuestionó la falta de implementos de seguridad en este tipo de juegos donde se pone en riesgo la vida de las personas.

La comunicadora se mostró indignada porque la producción no previó en adjuntar una red para evitar accidentes. “ ¿Por qué no tienen una malla de seguridad como se usa en los circos? ¿Por qué no la usan?”, se preguntó durante la emisión del espacio de ATV.

En otro momento de su pronunciamiento, dio detalles de lo que ocurrió tras la aparatosa caída del joven competidor. Según sus fuentes, él no estaba tranquilo como mencionó Gian Piero Díaz, sino, se retorcía de dolor.

“Me dicen que cuando el chico cae, se escucharon los gritos de dolor del joven. Y las chicas se pusieron a llorar. En medio de todo eso se lo llevaron a una clínica en ambulancia”, reveló Medina.

Sunafil investiga accidente de Elías Montalvo

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se pronunció luego del accidente sufrido por Elías Montalvo en el juego de altura de Esto es guerra.

La entidad anunció que ha iniciado una investigación a Esto es guerra tras el incidente del último miércoles 21 de setiembre.

“Sunafil informa: Equipo inspectivo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, se lee en su mensaje de Twitter.

Sunafil se pronuncio tras el incidente en Esto es guerra.

Usuarios en redes sociales respaldaron el comunicado de la superintendencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. No es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en el reality de América TV.

