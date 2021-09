Elías Montalvo: bomberos exponen negligencias tras la fuerte caída del chico reality

El caso de Elías Montalvo sigue dando que hablar. Esta vez el programa Amor y fuego consultó con bomberos especialistas en protección y rescate sobre el accidente suscitado en Esto es guerra, quienes revelaron las negligencias que se habrían cometido el último 22 de setiembre.

Según comentaron los integrantes de la Compañía de Bomberos de San Isidro, debido a la magnitud del reto y considerando la altura en que se encontraban los participantes, se debieron utilizar más medidas de seguridad aprobadas por la normativa vigente.

“Lo que vemos es que para este tipo de maniobras, prácticamente de 90 grados, según las normas se debería trabajar con dos líneas de vida. Según se visualiza solo había una línea blanca”, precisó Milán Edgar durante la emisión del programa.

Del mismo modo indicaron que, según su posición, el sistema de seguridad que usó en la última emisión de EEG se utiliza para actividades recreativas como escaladas. “No debería ameritar por el nivel de riesgo que implican estas maniobras”, dijeron.

También se habló de los elementos de protección personal que habrían utilizado Elías Montalvo y los demás participantes del reto de altura. Sobre este tema se comentó que debieron haber portado cascos reglamentados para dicha altura.

“Tienen un protector de impacto, pero no es un casco normado. No es un caso para este tipo de juegos , no es para un juego de cuerdas. Eso es lo que ha faltado también”, agregaron los bomberos.

PUEDES VER Sunafil inicia investigación contra Esto es guerra tras accidente de Elías Montalvo

Los especialistas también pusieron en evidencia que habría habido un error de comunicación entre los miembros de la compañía de seguridad, puesto que en el video de la caída se ve que la persona encargada de la línea de vida de Elías Montalvo no se encontraba en su posición.

“Nos hemos dado cuenta que la persona que se supone que va a recibir al participante que está cayendo no está preparada , está preparada la persona del costado (orientada a la silla de Jota Benz). Parece que hubo una falta de comunicación entre ellos sobre quien iba a ser el participante que iba a caer”, precisó el rescatista.

Video recomendado