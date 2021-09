Yo soy all star: imitadora peruana de Ana Gabriel es eliminada

La imitadora peruana de Ana Gabriel(Caroll Azana) se presentó junto a los imitadores de Raphael (Ivan Carrera), Ana Torroja (Danna Sánchez) y Frank Sinatra (Mario Kramarenco) en una gala más de la cuarta temporada de Yo soy Chile para evitar ser eliminada en el reality de imitación; sin embargo, la suerte no la acompañó y el jurado no la eligió para continuar en carrera.

Los comentarios de los jurados estaban contrariados. Algunos estaban contentos con la imitación de los concursantes; otros no se mostraron tan satisfechos con la caracterización y no dudaron en exponer los puntos a mejorar de cada imitador. Por su parte, la jurado Myriam Hernández aconsejó a la peruana tomando en cuenta la postura de sus demás compañeros con quienes evalúa: “Me gustó ver que estabas emocionada, sintiendo la canción. Creo que sí se parece en algunas líneas la voz bastante, pero en otros sí siento que se me desaparece con esta sensación de sentir la garganta más apretada”.

Cabe recordar que los cuatro participantes fueron considerados ‘débiles’ por la cantante chilena Myriam Hernández y los demás jurados. A esto se le sumó la falta de unanimidad al tomar la decisión de retirar de la competencia a la peruana Caroll Azana, que representaba a Ana Gabriel en el reality show Yo soy all star. Ella acababa de ingresar hace poco al concurso bajo la modalidad de revancha que ofrece esta nueva versión del programa.

El reality de imitación tiene como jurado a Myriam Hernández, Antonio Vodanovic, Cristián Riquelme y Andrea Tessa, quien fue integrada hace poco a la competencia para equilibrar la votación del concurso de canto Yo soy Chile. Además, es conducido por Jean Philippe Cretton y Millaray Viera.

La cantante peruana se retiró del programa, no sin antes despedirse y retribuir la oportunidad brindada por todo el programa: “En primer lugar, agradecida con la producción por la oportunidad y haber conocido a Myriam, Cristián y don Antonio. Muchas gracias a todos, y a los fans de Ana Gabriel también un gran cariño”.