Tommy Portugal aclara su ruptura con Estrella Torres: “Yo siempre me porté bien con ella”

Luego de que la cantante Estrella Torres anunciara que terminó su relación con Tommy Portugal, el cantante de cumbia se presentó en Mujeres al mando para hablar por primera vez al respecto. A través de las redes sociales, se especuló sobre varios de los motivos que podrían haber separado a la expareja, por lo que el artista decidió salir a aclararlo.

El intérprete de “Una noche” participó de una dinámica que consistía en responder si lo que se decía era un chisme o una verdad. “¿Sigues siendo amigo de Estrella Torres?”, le preguntaron.

En seguida, Tommy Portugal terminó con los rumores sobre una supuesta infidelidad. “Estrella es una linda chica, no hay motivos para terminar peleados. Yo siempre me he portado bien con ella. Es una decisión que tomamos hace mucho tiempo, sino que recién se ha dado a conocer, aquí fue la primicia”, expresó.

Sobre una posible reconciliación con la exintegrante de Puro sentimiento, el cumbiambero aseguró: “Uno nunca sabe, nunca hay que descartar nada en la vida”.

Al ser consultado sobre si la diferencia de edad entre ambos fue el causante del fin de su relación, el cantante dejó entrever que pudo ser uno de los detonantes. “En algún momento, la diferencia de edad influye, yo tengo 39 años y ella tiene 24, pudo ser”, agregó.

¿Qué dijo Estrella Torres sobre su separación de Tommy Portugal?

En agosto, la cantante Estrella Torres contó que quedó en buenos términos con Tommy Portugal, por lo que siempre lo considerará su amigo. “Sí (terminó con Tommy), es mi gran amigo, siempre lo va a hacer y lo quiero un motón, él lo sabe y va a ser siempre una persona importante para mí”, sostuvo.