Melissa Klug: Maju y Tula quedan asombradas tras ver anillo entregado por Jesús Barco

Hace poco menos de dos semanas, Melissa Klug anunció públicamente que se había comprometido con Jesús Barco el mismo día que celebraron su primer año de relación. Solo unos días después, la propia chalaca reveló ante sus seguidores las imágenes de aquel importante momento donde el futbolista contó con la complicidad de la familia de su pareja.

‘La blanca de Chucuito’ visitó este martes el set de En boca de todos para hablar sobre su futuro matrimonio y de cómo van las cosas con el jugador profesional. Sin embargo, durante su ingreso al programa, Tula Rodríguez y Maju Mantilla quedaron asombradas con el lujoso anillo de compromiso que ahora porta en su mano.

Primero, Tula bromeó acerca de la prenda indicando que Melissa Klug le “había golpeado el rostro con su nueva prenda”. Luego, la misma conductora llamó a la ex Miss Mundo para apreciar de cerca el anillo de compromiso que Jesús Barco le entregó el último 8 de septiembre.

Luego de este divertido momento, Ricardo Rondón le pidió a la chalaca parodiar lo que sería su ingreso al altar cuando contraiga matrimonio con el joven futbolista. Melissa accedió y procedió a entrar nuevamente hacia el escenario del programa mientras la “Marcha nupcial” sonaba a todo volumen.

Melissa Klug comparte emotivo mensaje tras compromiso con Jesús Barco

Junto a un emotivo video de lo que fue su pedida de mano, Melissa Klug le dedicó unas sentidas palabras a Jesús Barco luego de oficializar su compromiso. La chalaca le agradeció a su prometido el volver a darse una oportunidad en el amor.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters”, inició.

“La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amor. Gracias Jesús Barco por ese momento tan maravilloso, por tu amor y sobre todo por tu paciencia, te amo y sí, mil veces sí”, añadió.