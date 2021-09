Magaly Medina tras caída de Elías Montalvo en EEG: Fue entablillado y gritaba de dolor

Este martes 21 de setiembre, Magaly Medina inició su programa comentando sobre la caída de Elías Montalvo en Esto es guerra. El chico reality causó preocupación no solo entre diversos usuarios de las redes sociales, sino también en la periodista. Asimismo, tras lo sucedido, Sunafil abrió una investigación contra EEG y señaló que tomará cartas en el asunto.

La figura de ATV se mostró impresionada al ver la caída de Elías Montalvo y criticó tanto la actitud de Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel como el de la producción del reality de competencia, porque no dieron detalles a los televidentes de lo sucedido.

Además, la conductora mencionó que, según sus fuentes que estuvieron presentes en el set del programa de América TV, se escucharon los gritos de dolor del participante y que las competidoras se pusieron a llorar muy preocupadas luego de llevarlo en ambulancia a la Clínica Anglo Americana.

“ Me cuentan que han entablillado al concursante Elías Montalvo y en medio de gritos de dolor lo llevaron en ambulancia a una clínica ”, mencionó.

Luego de ello, Magaly Medina mostró imágenes en las que se muestra sorprendida por las declaraciones de Gian Piero Díaz, quien dijo que no hizo comentario alguno porque el participante salió caminando normalmente del set.

“¿Cómo que no le ha pasado nada? Si me están contando a mí todo lo contrario. Gente que ha estado en ese preciso momento, que el chico gritaba de dolor, puede haber tenido contusiones y fracturas. Me dicen que cuando trataron de entablillarlo en la parte de la espalda, gritaba”, añadió indignada.