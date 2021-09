Magaly Medina subastará cartera que le regaló Andrés Hurtado para ayudar a comedor popular

Magaly Medina se mostró indignada luego que Sofía Franco señalara que la conductora solo trata bien a sus invitados cuando le regalan un viaje o cosas caras, en referencia a la costosa cartera que le dio Andrés Hurtado a la figura de ATV. Ante esto, la presentadora no se quedó callada y señaló que ella jamás se ha comprado por nadie, ni necesita de presentes lujosos para entablar una amistad.

“ Si a ti te compran con viajecito, ese es tu problema, a mí nadie me compra con un regalo de 3.000 o de 10.000, ni con uno de un millón ”, empezó la conductora de Magaly TV, la firme.

“A mí nadie viene a sobonearme con un regalo porque no lo necesito”, añadió Magaly Medina, quien a inicios de setiembre recibió de regalo una cartera marca Gucci por parte de Andrés Hurtado en agradecimiento por apoyar siempre a sus hijas Josetty y Gennesis Hurtado.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que no necesita de este tipo de regalos y, para que sus seguidores no piensen que le gusta recibir obsequios, la conductora anunció que subastará el costoso presente y el dinero recaudado será entregado a un comedor popular.