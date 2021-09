La Uchulú aclara que delincuente usa su nombre para robar: “No soy yo, ¡qué miedo!”

El tiktoker Esaú Reátegui, conocido como La Uchulú, se pronunció sobre las comparaciones que varios usuarios hicieron en las redes sociales al saber que un delincuente usaba el nombre de su personaje para robar en El Agustino junto a un cómplice, que se apodaba ‘El Shamuco’. A través de sus historias de Instagram, el joven artista tuvo una peculiar reacción.

Compartió las imágenes de videovigilancia que emitió un noticiero en las que se observa cómo operaban los ladrones en Puente Nuevo. Lo que llamó la atención es que el delincuente apodado ‘La Uchulú' tenía un look muy parecido al tiktoker, lo cual generó las risas de Esaú Reátegui.

“Jajajaja aclarando, no soy, es una persona que ha utilizado mi nombre ‘La Uchulú’ para delinquir, porque ya he leído varios mensajes donde piensan que soy yo. ¡Qué miedo!”, escribió el integrante del elenco de El reventonazo de la Chola en la red social.

Algunos de los seguidores de La Uchulú también bromearon en los comentarios. “No te sabía esas mañas, querida”, “La gente que te adora sabe que eso es falso”, se lee en las publicaciones de Instagram.

Según informó América TV, ‘La Uchulú’, y su cómplice, ‘El Shamuco’, fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú. Los ladrones se aprovechaban de las personas en estado de ebriedad que transitaban por esa zona para poder arrebatarle sus pertenencias.

La Uchulú revela que bloquearon su cuenta de TikTok

La Uchulú anunció a su legión de fans que bloquearon su cuenta de TikTok. “Me pongo triste, son tres días que me han castigado. Acá hay mucha gente sensible con lo que subo. Hay denuncias y como TikTok es sensible también, entonces me han bloqueado. Pero no es la primera vez”, contó el joven actor.