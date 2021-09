Kike Suero niega padecer de alcoholismo: “Estoy dedicado a mi trabajo y a mi esposa”

El pasado 7 de setiembre salieron a la luz unas imágenes donde se vio una intervención policial a Kike Suero por manejar su vehículo en aparente estado de ebriedad. Tras varias semanas del hecho, el humorista, quien recibió un homenaje en el programa de Ernesto Pimentel, salió al frente para aclarar lo sucedido. Asimismo, negó tener problemas con el alcohol, ya que, según indicó, actualmente solo está enfocado en su trabajo y en su familia.

“ Eso está alejado de la realidad (sufrir de alcoholismo), ese día solo tomé dos latas de cerveza, fue un error y no volverá a pasar . Estoy dedicado al trabajo y a cuidar a mi esposa, Vicky Torero, quien se encuentra embarazada”, dijo el actor cómico a Trome.

Kike Suero niega padecer de alcoholismo. Foto: difusión

Sobre el estado de gestación de su actual pareja, Kike Suero contó que tuvo que trasladar de emergencia a su futura esposa a una clínica por un malestar. Sin embargo, la dolencia de la mujer no pasó a mayores.

“Hace unos días tuve que llevarla de emergencia a la clínica por unas molestias en el vientre, pero solo fue un susto, ya se encuentra bien y está descansando en casa”, comentó.

Como se sabe, Kike Suero anunció a mediados de agosto que se convertirá en padre por octava vez. “ Ambos estamos felices con la llegada de nuestro bebé, le han realizado una ecografía y está sanito . Es una bendición y estoy aprovechando cada momento para estar con ella en casa, y solo salgo para trabajar”, mencionó.

“Como lo he dicho, mi vida ha cambiado, Dios me ha dado otra oportunidad y estoy haciendo las cosas de manera diferente, y tengo una mujer que me apoya a crecer”, añadió.

En cuanto a la denuncia que le entabló su expareja Geraldine Quezada por tocamientos indebidos a su hija, Kike Suero señaló que espera que todo se revuelva pronto para volver a reencontrarse con sus hijas.

“ Falta poco para que se dicte sentencia, estoy esperando ese día y quedar limpio de esa monstruosa denuncia que me hicieron . Extraño mucho a mis hijas, sufro por eso, por no poder darles un abrazo. No quiero nada más que termine este sufrimiento”, concluyó.

