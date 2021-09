Guty Carrera no pudo volver a Perú por error de aerolínea: “Me parece un maltrato”

Mediante su cuenta de Instagram, Guty Carrera reveló a sus miles de seguidores el suplicio que vivió cuando intentó viajar hacia el Perú desde México. El chico reality fue impedido por la aerolínea Aeroméxico, que le exigía tener la vacunación completa contra el coronavirus para poder realizar el viaje.

El modelo explicó que por más que les indicó a los empleados que esta medida había sido modificada por las autoridades peruanas, no pudo abordar el avión que lo traería con dirección a Lima. Incluso, el hijo de Edith Tapia afirmó que los trabajadores se portaron muy mal con él a pesar de tener razón acerca de dicho requisito.

“El día de hoy yo tenía un vuelo a las 3.45 por Aeroméxico. Aquí estoy con todos mis documentos, con mi prueba PCR negativa de 72 horas. Resulta que no me dejaron ingresar a la sala porque dijeron que Perú exige una credencial de vacunación, lo cual no es cierto”, inició su relato.

PUEDES VER: Guty Carrera recuerda momento en Esto es guerra

“No es un requisito necesario para ingresar a mi país, pero aquí no me dejaron ingresar porque no han recibido la actualización. No tenían autorización. Fueron muy malcriados, pero al final hubo una señorita que se portó bastante bien y me explicó cada paso, y admitieron el error. Pero ya perdí el vuelo”, agregó.

Para finalizar, Guty Carrera afirmó que le impondrá una denuncia a la mencionada aerolínea, ya que consideró que atentaron contra sus derechos humanos.

“Me han perjudicado, a pesar de que admitieron que están en un error. Yo les mostré el decreto, pero no quisieron darme este acceso. Me parece un maltrato, abuso, están yendo contra los derechos humanos. Encima, soy peruano y no me dejan regresar a mi país. Simplemente tendré que poner una denuncia”, añadió.

La medida de no dejar ingresar viajeros al Perú salvo que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus generó diversas opiniones en el país. Sin embargo, el propio ministro de Salud, Hernando Cevallos, aclaró que esto solo se pedirá para los países que tienen más de 70% de su población inoculada, por lo que la prueba PCR negativa será el único requisito exigido.