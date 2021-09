Esto es guerra: la vez que Austin Palao sufrió aparatoso accidente en EEG y fue retirado del reality

Este martes 21 de setiembre, Elías Montalvo preocupó a todos los televidentes al caer cerca de 40 metros tras perder un reto de altura. Sin embargo, el chico reality no es el primero en tener un fuerte susto, pues también le sucedió a Austin Palao, quien cuestionó las medidas de seguridad empleadas en el reto de altura y fue retirado del reality.

A fines de enero de este año, Austin Palao se enfrentó a Gino Assereto y Facundo González en un reto de altura, pero no llegó a terminarlo, pues explicó que lo jalaron de la línea de vida y eso lo asustó.

“ Este tipo de competencias, en lo personal, me gustan, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible” , indicó. Además, añadió: “Sentí que me iba a morir”.

Después de dar su punto de vista, el hermano de Said Palao fue retirado por decisión del Tribunal, ya que puso en tela de juicio la seguridad de los juegos de altura.

“Señor Austin Palao, usted no va a continuar en el programa”, indicó la voz en off. “Aquí no ponemos en riesgo a nadie y usted lo sabe”, enfatizaron con molestia.

Sunafil toma acciones para iniciar investigación a Esto es guerra tras caída de Elías Montalvo

Tras la fuerte caída de Elías Montalvo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se pronunció al respecto y mencionó que tomarán cartas en el asunto.

“Sunafil informa: Equipo inspectivo de Sunafil ha iniciado los procedimientos inspectivos correspondientes para iniciar las investigaciones frente a este accidente de trabajo”, se lee en la cuenta de Twitter.