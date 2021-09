Elías Montalvo y otros ‘guerreros’ que sufrieron aparatosas caídas en EEG

Este martes, el ‘guerrero’ Elías Montalvo fue protagonista de una alarmante caída, con la cual su vida estuvo en riesgo. Los participantes se encontraban formados en columpios de más de 40 metros de altura y jugando ritmo a go go, enumerando diferentes tipos de animales, reto donde el perdedor era lanzado al vacío.

Elías, el popular tiktoker que llegó a EEG, se equivocó y recibió el castigo. Acto seguido, la soga pudo sostener más al participante y este terminó cayendo de forma rápida y brusca al piso, como un salto en ‘bungee’ pero sin la soga que protege de una muerte inminente. Los usuarios no dudaron en pronunciarse ante este escalofriante hecho y han pedido la cancelación del programa.

El video no demoró en hacerse viral y ya está siendo difundido en las redes sociales con críticos comentarios. “Acaba de pasar un accidente con Elías en EEG en un juego de altura, todos gritaron y dijeron bájenme, mandaron a la pausa y ahora no dicen nada”, “Un concursante acaba de tener una de las peores caídas registradas en la TV peruana. ¿Qué hace EEG? Mandan a corte y luego regresan como si nada hubiera pasado”, son algunas opiniones de indignados cibernautas.

PUEDES VER: Karen Dejo sufre fuerte caída en piscina durante competencia

Sin embargo, este no es un hecho aislado. En 2019, se evidenció cómo Austin Palao se encontraba realizando un circuito extremo contra Hugo García cuando de pronto el juego se paralizó y se escucharon unos gritos desgarradores. Era Palao, quien se cayó de una torre de cubos y su pierna quedó atrapada en uno de ellos.

Asimismo, tan solo unos meses después, Patricio Parodi se convirtió en otra víctima al caerse sobre su codo cuando intentaba completar uno de los juegos. “Le está sangrando la mano a Patricio. Uy, sí se dio bien fuerte en la mano”, comentó la exconductora Jazmin Pinedo sobre lo sucedido. Los paramédicos rodearon al ‘guerrero’ y esperaron para llevárselo. Sin embargo, las cámaras de EEG cambiaron rápidamente de cuadro para intentar disimular la magnitud del daño.