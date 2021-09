El poder del amor: Shirley Arica se quiebra tras revelarse su encuentro con Renier Izquierdo

Shirley Arica sigue dando de qué hablar en El Poder del amor. El famoso reality turco mostró un sneak peak (vistazo) de lo que será el capítulo 37, en el que se muestra a la peruana notablemente aturdida y preocupada tras descubrirse unos rumores que peligrarían su estadía y la oportunidad de encontrar al amor de su vida.

En el capítulo anterior, la conductora Vanessa Claudio le pregunta a Shirley Arica si ha tenido conversaciones secretas con el modelo cubano-estadounidense Renier Izquierdo, de quien supuestamente no quería saber nada. Ante la insistencia, la popular ‘chica realidad’ admitió que tuvo dos acercamientos a pedido de él.

En el adelanto, la peruana se quiebra por el escándalo que se armó en El Poder del amor, debido a que ella había aceptado salir oficialmente con el puertorriqueño Jorge; mientras que Renier ya se había mostrado muy contento con Melissa Gate. “Ella, pues, juega con los sentimientos de todos”, aseguró la colombiana disgustada pero no sorprendida.

“No quiero que me culpen de algo que yo no he hecho porque yo no pedí esa conversación (con Renier). No tengo que mentir ni inventar nada”, manifestó Shirley ante Jorge, con quien días atrás compartió besos apasionados. “Yo aguanto, aguanto, aguanto; pero ya estoy en mi límite”, añadió con lágrimas entre los ojos.

El reality tiene una sola regla: los concursantes deben pasar ocho horas juntos cada día en la casa y, de ningún modo, se pueden encontrar fuera de esta. Sin embargo, todo indicaría que Shirley Arica habría incumplido la norma de oro para ver a Renier Izquierdo.

Por otro lado, el cubano se mostró reacio al querer aceptar parte de la culpa, insinuando que Shirley fue quien motivó ese encuentro prohibido. “Yo quiero que seas honesta Shirley sobre quién fue el que habló a quién para hablar (...) “, se defendió Renier.

En el siguiente episodio se conocerán más detalles del encuentro prohibido, donde incluso habría existido un beso y más de un testigo. Se presume que los hechos sucedieron en una fiesta.