Dayanita esperará que niño cumpla 18 años para saber si es su hijo: “Prefiero que él lo decida”

La actriz cómica Dayanita no pudo saber si un niño de 10 años que vive en Pucallpa es su hijo, pese a que acudió al programa de Andrea Llosa para someterse a una prueba de ADN. La mamá del menor, Pamela Gómez, se negó a dar su consentimiento, debido a que, según ella, la artista de JB en ATV jamás tuvo un vínculo familiar con el pequeño.

“Nunca tuve una relación sentimental, sí tuvimos una relación, pero de amigos. Todo lo que habla es mentira. Mi hijo es del señor con quien yo vivía y mi mamá lo conoce”, expresó la progenitora.

Por su parte, Dayanita aseguró que se hizo responsable de su supuesto hijo cuando era un bebé. Mencionó que no pudo verlo más, ya que a los dos años de nacido lo alejaron de ella.

“Si dice que no es mi hijo, bueno, no es que yo quiera quitárselo. Y si es mi hijo quisiera darle todo lo que él quiere, pero yo soy consciente de que cuando ella lo dejaba tirado al bebé, yo me sacaba la mugre, yo jamás me jugaría con eso porque yo sé lo que es sufrir”, expresó la actriz cómica.

El abogado del programa de Andrea Llosa le propuso dos soluciones tras finalizar su caso. Según indicó el letrado, la primera opción era que pida la prueba de ADN por la vía legal y la otra era que espere a que el menor cumpla la mayoría de edad para que acepte empezar el proceso de reconocimiento.

“Acepto, pero si algún día él ve este video, lo único que le puedo decir es que lo quiero y siempre lo tendré en mi corazón”, sostuvo. “Prefiero que el niño crezca, que tenga 18 años y él mismo lo decida”, agregó la actriz.