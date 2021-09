Dayanita confesó que quiso envenenar a su papá por los constantes maltratos

El Perú entero estuvo atento la noche de este lunes a las confesiones de Dayanita en el programa de Andrea Llosa. La popular cómica estuvo en este espacio televisivo con la intención de despejar sus dudas sobre si un menor que vive en la ciudad de Pucallpa es o no su hijo.

Sin embargo, en el camino, el personaje reveló el sufrimiento que vivió cuando era niño a manos de su papá. La integrante del programa liderado por Jorge Benavides afirmó que le guardó rencor por mucho tiempo al hombre que le dio vida.

“Para mí ha sido un poco complicado perdonar a mi papá porque no solo me hizo daño a mí, le hizo daño a mi mamá. Yo sufrí demasiado, mi mamá sufrió demasiado. Tú sabes que el cariño de un padre o que mi madre sea la mujer más feliz del mundo... Para mí es muy difícil todo lo que he vivido”, indicó entre lágrimas.

Luego, cuando Andrea Llosa le preguntó si alguna vez quiso envenenar a su padre, Dayanita respondió tajantemente con un sí. Adicionalmente, el personaje agregó en su relato que la noticia de la muerte de su papá fue de las más dolorosas que recibió.

“Yo, como se lo dije a él, el día que yo crezca y el día que tú (su papá) fallezcas, yo no voy a estar contigo, pero lo dije de cólera porque me hubiese gustado estar ahí con él. Pero más me dolió cuando mi papá falleció y mi mamá se quedó sola”, añadió.