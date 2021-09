Dayanita asegura que se hizo responsable de su hijo: “Nunca le he negado nada”

La actriz cómica Dayanita se presentó en el programa de Andrea LLosa para someterse a una prueba de ADN y saber si un niño de 10 años que vive en Pucallpa es su hijo. Según comentó la artista, la madre del pequeño, Pamela Gómez, no le permite verlo desde hace bastante tiempo.

Por otro lado, un familiar de la progenitora aseguró que la integrante de JB en ATV jamás se preocupó de los cuidados del menor y la acusó de haberlo abandonado.

“Por qué recién quiere (reconocer), o sea, recién quiere hacer esto, cuando ya está grande (el niño) … La cuestión es porque no se ha preocupado cuando él ha nacido, porque no se ha preocupado cuando él quería comer. Quería tantas cosas”, expresó la prima de Pamela Gómez.

Tras escuchar esas declaraciones, la actriz cómica aseguró que se hizo responsable de su hijo cuando era pequeño . Comentó que cuando el menor tenía problemas de salud, salía a vender a las calles para comprar pañales y comida.

“No es porque ya está grande (el niño), yo lo quiero buscar, porque desde pequeño yo estuve detrás de él”, contó. “Nunca le he negado nada. Yo nunca me he negado a decirle: ‘Sabes que, no te voy a dar nada’ o ‘yo no me voy a hacer cargo’. Nunca”, agregó.

Luego, la conductora Andrea Llosa le preguntó: “A veces la gente piensa, ¿por qué ahora recién quiere acercarse a él?”. En seguida, Dayanita respondió que su principal objetivo es verlo en persona, debido a que hace muchos años no le permiten tener contacto con el menor.

“Quedan muchas dudas. Si es o no (mi hijo), simplemente, quiero verlo. Cuando iba creciendo, no lo he logrado ver. No sé donde vive”, expresó.